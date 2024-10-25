Учащимся в Петербурге предложили разнообразить каникулы экскурсиями и прогулками

Педагоги Санкт-Петербурга предложили своим ученикам разнообразить отдых во время осенних каникул в школе. Были предложены такие варианты, как отдых с родителями на природе, тематические лагеря и общение со сверстниками, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В период осенних каникул детям важно качественно отдохнуть от школы и уделить время любимым занятиям.

Так, учитель физкультуры из школы № 93 Пушкинского района Егор Носов посоветовал школьникам не упускать возможность погулять по живописным городским паркам, например, в Пушкине или Павловске. Он отметил, что по его примеру можно выехать на природу всей семьей и насладиться нарядной листвой, которая вскоре, к сожалению, опадет.

«Некоторые дети, кажется, даже забывают, что такое времена года. Ведь не секрет, что сейчас за телефонами проходит вся жизнь», — огорчился педагог.

Носов также предложил детям во время каникул велосипедные прогулки, плавание в бассейне или пробежки. А если погода не располагает к прогулкам, то дома можно устроить настоящие семейные соревнования по подтягиваниям на перекладине или отжиманиям.

По мнению учителя математики общеобразовательной школы № 2 Веры Тимофеевой, лучшим способом провести школьные каникулы является совместный отдых с родителями. Она посоветовала детям в этот период посещать музеи и участвовать в различных мероприятиях.

Ввиду того, что не все родители могут взять отпуск в период школьных каникул и провести это время вместе, Тимофеева считает хорошим вариантом отдых детей в тематических лагерях.

«Тематические лагеря не только предлагают увлекательные приключения и развлечения, но и сочетают их с образовательными программами, обучающими мероприятиями и интерактивными занятиями. Среди самых популярных разновидностей — научные и технологические, спортивные, а также творческие и художественные лагеря», — сказала учительница.

Учитель труда и технологии в школе № 151 Красногвардейского района Ольга Крюкова считает, что для детей необходимо организовать интересный досуг на период каникул. Она предложила ребятам и их родителям записаться на исторические экскурсии, которые включают посещение памятных мест, архитектурных памятников и музеев.

Осенние каникулы в этом году продлятся с 28 октября по 4 ноября.