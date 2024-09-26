У 84-летней матери певца Леонида Агутина обострился панкреатит
Mash: 84-летняя мать певца Леонида Агутина резко почувствовала себя хуже
84-летняя мать артиста Леонида Агутина резко почувствовала себя хуже. У нее обострился панкреатит, сообщает Mash.
Доктора рекомендуют женщине лечь в больницу и лечиться. Однако мать Агутина не соглашается.
Супруг женщины уже несколько раз звонил в скорую и вызывал докторов на дом. Мать Агутина не хочет ехать в клинику, поскольку считает, что из-за болезни Паркинсона она почувствует себя там еще хуже.
Ранее сестра Агутина рассказала, что певец помог ей купить «трешку» в подмосковном Видном. Он добавил нужное количество денег для покупки.