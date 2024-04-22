Сестра Агутина рассказала, как певец помог ей с квартирным вопросом

Российский певец Леонид Агутин помог своей сестре Ксении купить трехкомнатную квартиру в городе Видное в Подмосковье. По словам родственницы артиста, он добавил необходимую сумму для приобретения нового жилья, сообщает kp.ru .

Ксения Агутина трудится соцработником, помогая пожилым людям. Женщина отметила, что очень дружна с братом, и Леонид всегда ей помогает.

«У нас разные мамы, один папа. Мы дружны. И брат всегда поможет, если к нему обратиться за помощью. И сам помогает, но в основном делает это через отца», — сказала сестра Агутина на шоу «Звезды сошлись».

По словам Агутиной, в новом жилье было практически все необходимое и она докупала лишь комод и кровать. Родственница Агутина также призналась, что без помощи известного брата не смогла бы накопить на собственную жилплощадь.