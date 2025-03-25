«Тушите свет»: Цыганова недовольна освобождением Ефремова по УДО

Цыганова пришла в ярость после новости об освобождении Ефремова из колонии

Певица Вика Цыганова пришла в ярость, когда узнала об освобождении актера Михаила Ефремова по УДО. Исполнительница уверена, что артист в скором времени совершит новое преступление, а наказание для него было недостаточным, сообщает Super.ru .

«Тушите свет… За убийство и езду в нетрезвом виде актер отсидел всего 4 года. Суд посчитал, что „цели уголовного наказания на данный момент достигнуты“. Не помешало Ефремову получить УДО и грубое нарушение правил ИК с недавним веселым звонком», — высказалась Цыганова в соцсетях.

Она также вспомнила известное выражение: «Все равны, но некоторые более равны, чем другие». Певица назвала Ефремова убийцей, алкоголиком и наркоманом, а еще выразила уверенность, что ничем хорошим его освобождение не закончится.

«Лучшее место для него — тюрьма, пока не перевоспитается. Очень жаль, что у нас не работает ни закон, ни общественное мнение», — заключила певица.

Кинокритик, телеведущий Давид Шнейдеров высказал другое мнение. Он уверен в том, что после выхода по УДО Ефремов сможет вернуться в актерскую профессию, так как коллеги артиста ждут его возвращения.

Накануне суд одобрил условно-досрочное освобождение Ефремова, он выйдет на свободу через 15 суток. Во время судебного заседания актер пообещал, что больше не будет пить и не сядет за руль. Он также признался, что тоскует по профессии и хочет быть полезным для общества.