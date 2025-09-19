«Только не привораживайте»: вонючие носки Егора Крида выставили на аукцион

Предприимчивая девушка выставила на аукцион в интернете носки популярного артиста Егора Крида. По ее словам, звезда забыл их в спортзале после занятий, сообщает «Абзац» .

Девушка написала, что посещает с певцом один фитнес-клуб, а носки бренда Fendi ей передала ее подруга-администратор. Пользовательница Сети готова продать предмет одежды тому, кто назовет самую высокую цену. Она также отметила, что носки принадлежат именно Криду, а покупатель может даже проверить это с помощью теста ДНК.

«Вдруг тут есть ценители, кому это нужно. Главное — не привораживайте. До сих пор пахнут — его запах сохранился, кстати. Хотите — можете постирать, можете так оставить», — подписала девушка товар.

Крид давно пользуется популярностью среди молодежи. В последнее время его имя звучит на фоне громкого скандала с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, которой не понравился его концерт с откровенными танцами на сцене. Она вспомнила, как артист участвовал в «русофобской вечеринке» и высказывался об СВО.

В ответ Крид назвал Мизулину «неудовлетворенной и неуравновешенной» женщиной. Певец заявил, что своими действиями она якобы «парализует работу» разных служб и органов государственной власти.

