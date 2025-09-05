Крид назвал Мизулину неудовлетворенной и неуравновешенной в ответ на обвинения

Рэп-исполнитель Егор Крид (Булаткин) в своем Telegram-канале назвал директора Лиги безопасного интернета, члена Общественной палаты России Екатерину Мизулину «неудовлетворенной и неуравновешенной» в ответ на обвинения в рекламе букмекерских контор, казино, в том числе двух якобы созданных украинцами. Он считает эту информацию «сфабрикованной», а приложенные скриншоты «поддельными».

Певец заявил, что своими действиями Мизулина якобы «парализует работу» разных служб и органов государственной власти. Таким же способом она, предположительно, смогла заблокировать профиль на платформе для стриминга Twitch, принадлежащий Криду.

По словам артиста, Мизулина вместе с Лигой безопасного интернета отправила на почту платформы около тысячи писем. К ним она приложила, как считает Крид, «фейковые скриншоты».

Администрация Twitch не стала разбираться. Булаткина сразу заблокировали. Затем представители Крида подали апелляцию, назвали контраргументы, и «через минуту» профиль разблокировали.

Ранее Мизулина заявила, что Булаткин несколько лет подряд рекламирует букмекерские конторы и онлайн-казино в социальных сетях. Два из них, предположительно, имеют бенефециаров на Украине.

Также глава Лиги безопасного интернета спросила, знал ли Крид об этом факте, платили ли ему за рекламу и делал ли он отчисления в ФНС. Еще Мизулина спросила, пересылали ли средства молодежи РФ, которая была якобы «вовлечена в азартные игры с помощью рекламы на ресурсах», на поддержку ВСУ. Ответить на эти вопросы, по мнению общественницы, смогут сотрудники МВД, ФНС, ФСБ и Росфинмониторинга.