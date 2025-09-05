Мизулина обвинила Крида в продвижении двух онлайн-казино, созданных украинцами

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале написала, что на протяжении нескольких лет певец Егор Крид (Булаткин) рекламирует онлайн-казино и букмекерские конторы в соцсетях. Причем две из них, предположительно, имеют бенефициаров на Украине.

«Несколько лет скамер Крид продвигает среди детей онлайн-казино и букмекерские конторы на ресурсах в соцсетях и ведет трансляции с рекламой такого рода сервисов. Это давно не новость — в СМИ и соцсетях много инфо на этот счет», — отметила Мизулина.

По ее словам, в 2023-2024 годах Крид, предположительно, рекламировал два онлайн-казино, которые создали на Украине. В числе учредителей и менеджмента в 2023 году были граждане соседней страны.

В последний год руководство организаций поменяли на граждан Армении. После этого они закрылись. Мизулина считает, что это было сделано для, предположительно, скрытия следов, а также ухода от вопросов по поводу украинских бенефициаров.

«Знал или нет ли скамер о том, что это украинские проекты, вопрос открытый. Как и вопрос о том, оплачивались ли услуги по рекламе этих казино? Каким образом, с учетом того, что деятельность онлайн-казино в России незаконна? Платились ли налоги с этой деятельности?» — спросила директор Лиги безопасного интернета.

Также Мизулина поинтересовалась, направлялись ли деньги молодежи РФ, которую артист, как она утверждает, «вовлек в азартные игры с помощью рекламы на своих ресурсах», на поддержку Вооруженных сил Украины. Директор Лиги безопасного интернета подчеркнула, что дать ответы на эти вопросы смогут ФНС, МВД, Росфинмониторинг и ФСБ РФ. Она допустила, что новости могут появиться уже в ближайшее время.