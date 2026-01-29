Тимур Родригез выиграл суд против экс-жены по алиментам на ее содержание

Звездный адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы певца и шоумена Тимура Родригеза, сообщил, что суд принял решение о прекращении действия договора об алиментных выплатах, предназначенных для бывшей жены артиста Анны Девочкиной, пишет Газета.ru .

Судебное разбирательство завершилось 29 января. Как пояснил Жорин, инициатором обращения в суд с целью отмены ежемесячных выплат в размере полумиллиона рублей, предназначавшихся экс-супруге, выступил сам Родригез.

Адвокат подчеркнул, что певец лично участвовал в судебном заседании. Он уточнил, что артист озвучил свою точку зрения по данному вопросу, которая была принята судом во внимание, что привело к удовлетворению его исковых требований.

«Сегодня (29 января — ред.) состоялось финальное заседание, на котором суд удовлетворил исковые требования в полном размере, и алиментное соглашение на содержание бывшей супруги было расторгнуто. Теперь он ей не должен платить по 500 тысяч рублей в месяц, как это делал на протяжении длительного времени», — заявил Жорин.

В декабре 2025 года Родригез пытался также сократить алименты на содержание общих с Девочкиной сыновей — Мигеля и Даниэля, но в этом прошении суд ему отказал. После развода Девочкиной и Родригеза дети остались под опекой матери. Их официальный развод состоялся в мае 2025 года, хотя, по словам шоумена, фактическое расставание произошло еще в 2023 году.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.