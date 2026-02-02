Театр «Чеховская студия» покажет спектакль «Черный монах» в Мелихово 7 февраля

7 февраля в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в городском округе Чехов состоится спектакль «Черный монах» в исполнении театра «Чеховская студия», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Постановка основана на одноименной повести Антона Чехова, которую называют самым загадочным произведением писателя. В спектакле поднимаются вопросы о смысле жизни, подлинных ценностях и ложных идеалах, влияющих на человеческие поступки.

Режиссер сделал акцент на психологической напряженности и глубине внутреннего конфликта главного героя — талантливого творца, оказавшегося в мире разрушенных основ. Зрителям предлагается задуматься о личных переживаниях и сопереживать героям.

Спектакль начнется в 17:00. Возрастное ограничение — 16+. Дополнительная информация размещена на сайте музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.