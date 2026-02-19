Татьяна Буланова рассказала, что делает, когда забывает слова песни
Фото - © Максим Богодвид/РИА Новости
Даже опытные артисты порой оказываются в ситуации, когда на сцене у них вылетают из головы слова песен, исполняемых много лет. Подобные казусы часто случаются у певицы Татьяны Булановой, как она сама рассказала Общественной Службе Новостей.
Исполнительница знаменитого хита «Один день», который обрел популярность среди зумеров, призналась, что иногда может неожиданно забыть целый куплет песни.
«Бывало такое, что поешь и осознаешь, что дальше ты текст забыл и нужно как-то выкручиваться из ситуации. Приходится направлять микрофон в сторону зрительного зала, чтобы вместо тебя допели. Есть такая хитрость у артистов», — поделилась Буланова.
Певица также отметила, что ранее изучала возможные причины подобных кратковременных провалов в памяти.
Выяснилось, что у звезды наблюдался недостаток витамина В12, способный влиять на функции памяти. Сейчас с этой проблемой она справилась.
