Татьяна Буланова рассказала, что делает, когда забывает слова песни

Даже опытные артисты порой оказываются в ситуации, когда на сцене у них вылетают из головы слова песен, исполняемых много лет. Подобные казусы часто случаются у певицы Татьяны Булановой, как она сама рассказала Общественной Службе Новостей .

Исполнительница знаменитого хита «Один день», который обрел популярность среди зумеров, призналась, что иногда может неожиданно забыть целый куплет песни.

«Бывало такое, что поешь и осознаешь, что дальше ты текст забыл и нужно как-то выкручиваться из ситуации. Приходится направлять микрофон в сторону зрительного зала, чтобы вместо тебя допели. Есть такая хитрость у артистов», — поделилась Буланова.

Певица также отметила, что ранее изучала возможные причины подобных кратковременных провалов в памяти.

Выяснилось, что у звезды наблюдался недостаток витамина В12, способный влиять на функции памяти. Сейчас с этой проблемой она справилась.

