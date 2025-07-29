«Такой позор»: азербайджанцы раскритиковали Dream Fest без российских звезд

Азербайджанцы раскритиковали известный Dream Fest 2025, организаторы которого решили в этом году обойтись без выступлений российских артистов. Зрители оказались разочарованы этим решением, сообщает SHOT .

Ранее популярный азербайджанский фестиваль Dream Fest 2025 сменил ведущих Регину Тодоренко и актера Милоша Биковича на местных, а также отменил выступление российских звезд. Из-за этого зрители начали массово сдавать билеты, так как они планировали отдохнуть под знакомые хиты.

Как оказалось, новых артистов, которыми заменили россиян, не знают даже местные жители. Азербайджанцы оставили кучу комментариев с критикой мероприятия. Они написали: «Зачем нужно было их приглашать?», «Кто это? Что она поет? Пожалела, что пришла на концерт», «Такой позор».

Также посетители назвали Dream Fest этого года самым провальным и предложили не отменять артистов из России. Кроме того, гости отметили, что организаторы сэкономили на уборке площадок.