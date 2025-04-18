Тайный побег из монастыря: актриса Васильева вспомнила прощание с Добровольской

Актриса Васильева тайно приезжала из монастыря на прощание с Добровольской

Актриса Екатерина Васильева в тайне от всех покинула монастырь, чтобы попрощаться с покойной народной артисткой России Евгенией Добровольской, которая была ее крестницей. В эфире программы «Малахов» она со слезами призналась, что уход близкого человека стал для нее «эмоциональным ударом», сообщает «Царьград» .

Васильева описала Добровольскую как доброго и чистого человека, «каких вообще нет».

«До сих пор не могу оправиться. Такая потеря…» — призналась Васильева.

По словам актрисы, она ежедневно общалась с Добровольской на протяжении двух лет, когда подруга боролась с онкологическим заболеванием. Она отметила, что народная артистка терпела страдания с истинно христианским смирением.

«Какие муки Женя претерпела, боли, страдания… Даже врачи говорили: болезнь бывает разной степени. А эта прямо вцепилась с такой агрессией», — рассказала Васильева.

Евгения Добровольская умерла 10 января 2025 года после продолжительной борьбы с раком. У народной артистки осталось четверо детей, в том числе 15-летняя дочь Анастасия, страдающая болезнью Пертеса.

РИАМО публиковало фото могилы Добровольской на Троекуровском кладбище.