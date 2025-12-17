Стало известно, сколько Долина может заработать на новогоднем концерте

После известия о проигрыше в споре за квартиру с матерью-одиночкой Полиной Лурье народная артистка России Лариса Долина заявила о грядущем новогоднем концерте, где планирует получить свыше 1,6 млн рублей, сообщает «Звездач» .

Выступление, в котором также примут участие ученики Долиной, запланировано на 30 декабря. Стоимость посещения варьируется от 5 до 12,9 тыс. рублей, что в совокупности составляет 1 млн 650 тыс. рублей выручки, если все билеты будут проданы.

Однако существует неопределенность относительно полной заполняемости зала. Несмотря на скромные размеры клуба, пока что продано менее половины доступных билетов.

16 декабря Долина проиграла Лурье в Верховном суде по делу о спорной квартире. Вышестоящая инстанция отменила все предыдущие решения и оставила квартиру в Хамовниках в собственности Лурье.

Ранее руководитель практики сопровождения сделок с недвижимостью адвокатского бюро «А-ПРО» Павел Марущак заявил, что это решение «не просто сохранило устойчивость и предсказуемость рынка „вторички“, но и обеспечило справедливость, причем даже с запасом».

Позднее стало известно, что Верховный суд России добавит спор о праве собственности на жилье Долиной в обзор практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью.

