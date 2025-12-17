Верховный суд включит дело Долиной в практику по оспариванию сделок с жильем

Верховный суд России добавит спор о праве собственности на жилье артистки Ларисы Долиной в обзор практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью. Председатель ВС РФ Игорь Краснов дал задачу коллегиям по гражданским, административным делам и экономическим спорам создать обзор судебной практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.

В документ добавят принятое 16 декабря решение Верховного суда России. В соответствии с ним, за Полиной Лурье окончательно закрепили право собственности на квартиру, расположенную в центре российской столицы.

ВС России делает обзоры практики с целью обеспечения ее единообразия. Нижестоящие суды обязаны руководствоваться добавленными в обзор примерами во время принятия решений.

Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье владелицей квартиры в московских Хамовниках. Жилье было приобретено у Долиной за 112 млн рублей.

Прошлые решения судов, которые оставляли недвижимость во владении певицы, отмечавшей, что в период совершения сделки она была под влиянием аферистов, отменили. Пока проходили разбирательства, Долина жила в спорном жилье. ВС РФ в решении указал, что, если артистка самостоятельно не съедет с квартиры, вопрос решат в принудительном порядке.

