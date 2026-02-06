Стало известно, сколько денег потеряет Сабуров после отмены выступлений в РФ

Комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, потеряет 13,2 млн рублей из-за отмены мартовских концертов. Сайт артиста с графиком выступлений на Урале уже недоступен, сообщает Baza .

В Челябинске продали чуть более 1000 билетов по стоимости от 1700 до 7400 рублей. Всего это около 6,3 млн рублей. В Орске — чуть более половины — около 1,9 млн рублей.

В Оренбурге оставались свободными всего 29 мест — почти солд-аут со стоимостью билетов от 2300 до 6500 рублей. Также поклонники выкупили места в VIP-ложе, где одно стоило минимум 10 тыс. рублей. Выступление могло принести комику около 5 млн рублей выручки.

Под отмену попали 53 концерта артиста. Еще два выступления, которые должны были пройти в подмосковном Раменском и Люберцах, отменили незадолго до задержания комика, произошедшего 6 февраля.

Нурлану Сабурову запретили въезд в РФ на 50 лет. Запрет вступил в силу 30 января. Его причиной стала не только критика спецоперации, но и нарушения закона в сфере миграции и налогов.

