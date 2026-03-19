Стало известно, почему в Алуште разобрали ротонду

Глава администрации Алушты Галина Огнева заявила, что разбор ротонды в городе связан с аварийным состоянием конструкции. Объект культурного наследия восстановят с сохранением первоначального облика, сообщает «Крым 24» .

Она пояснила, что ремонт ротонды проходит в соответствии с техническими требованиями и заключениями экспертиз. Работы выполняет лицензированная подрядная организация.

По словам Огневой, демонтаж старых колонн оказался необходимым из-за критического состояния каркаса. Новые колонны изготовят идентичными оригинальным по размеру, цвету и материалу. Также специалисты полностью восстановят перекрытие и ключевые элементы конструкции.

Глава администрации извинилась перед жителями за доставленные неудобства и напомнила, что о предстоящих работах предупреждали за две недели.

Ранее сообщалось, что реставрацию полуротонды на центральной набережной Алушты планируют завершить к началу мая.

