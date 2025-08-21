Стало известно, кто представит США на «Интервидении» в России

Американский певец, продюсер и автор песен Брэндон Ховард представит США на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который пройдет в РФ в сентябре сообщает РЕН ТВ .

Об этом рассказали организаторы музыкального конкурса.

Певец и композитор, который известен как Б. Ховард, вырос в музыкальной семье. Его бабушка Жозефина Ховард пела в американской группе The Caravans, а мать Мики — успешная соул-певица и автор песен.

В СМИ долго писали, что Брэндон Ховард — внебрачный сын известного певца Майкла Джексона. Слухи появились 15 лет назад и с тех пор их никто не опровергал. Косвенным доказательством отцовства поп-короля служит роман Мики Ховард с Майклом Джексоном который был в начале 1980-х, а сына она родила в 1981 году.

Ховард выпустил множество синглов, вошедших в топ авторитетных чартов, в том числе в Billboard 200. В 2010 году с другими артистами он выпустил гимн к чемпионату мира по футболу в ЮАР Ke Nako как дань уважения Нельсону Манделе.

Конкурс «Интервидение» состоится 20 сентября. По указу президента РФ Владимира Путина, он пройдет в Москве и Подмосковье. Россию представит автор и исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) с песней «Прямо по сердцу».

Планируется, что в конкурсе будут принимать участие представители 21 страны.

Ранее СМИ писали, что США могут отправить на конкурс «Интервидение-2025» дочь Майкла Джексона. Составить ей конкуренцию может предполагаемый внебрачный сын певца из Норвегии.