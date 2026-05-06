Стало известно, кому досталось наследство певицы Галины Ненашевой

Заслуженная артистка России Галина Ненашева умерла на 86-м году жизни. Квартира на юге Москвы перешла ее дочери, сообщает kp.ru .

Причиной смерти стала сердечная недостаточность. У певицы были давние кардиологические проблемы.

У Ненашевой двое детей. Сын Леонид много лет живет в США, работает звукорежиссером и владеет собственной студией. Дочь Алена живет в Москве, воспитывает двоих детей. Семья поддерживала с артисткой теплые отношения. Единственным значимым имуществом певицы была квартира на юге столицы, она осталась дочери.

В 1970-е Ненашева была одной из самых популярных исполнительниц страны. Актер Стас Садальский вспоминал, что «с ее популярностью в 70-е не мог сравниться никто». Певица исполнила хиты «Я люблю тебя, Россия», «Любите Россию», песни «Белая лебедь» и «Колдовство» из фильма «Русское поле».

Галина Ненашева утверждала, что первой исполнила «День Победы» Давида Тухманова.

«Мало кто помнит, что первой исполнительницей „Дня Победы“ была я… Песня прошла на „ура“. Прошло совсем немного времени, звонят ребята: „Галя, ‚День Победы‘ поет Лева Лещенко!“ Было немного обидно, но все равно благодарна Льву Валерьяновичу, что он смог преодолеть все препоны и дать долгую жизнь этой великой песне», — рассказывала артистка.

Последний раз певица появилась на телевидении в программе «Песни от всей души» в 2025 году.

