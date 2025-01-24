Стало известно, какие гонорары получает Юра Борисов после успеха «Аноры»

Сумма гонорара Юры Борисова выросла почти в 3 раза за месяц

Российского актера Юру Борисова выдвинули на премию «Оскар» за его роль второго плана в фильме «Анора». Это значительно увеличит стоимость его гонораров. Сумма за смену актера месяц назад выросла почти в 3 раза, достигнув 2 млн рублей, сообщает 360.ru .

«Если раньше смена Юры Борисова стоила 600-800 тыс. рублей, то месяц назад сумма увеличилась почти в 3 раза и достигла 2 миллионов», — рассказал источник.

По его словам, после номинации на «Оскар» гонорары актера могут вырасти еще больше.

Стоимость работы Борисова зависит от ряда факторов, включая специфику проекта, количество съемочных дней и режиссера, с которым предстоит сотрудничать. Для артиста важно работать над проектами качественно и серьезно. Он редко участвует в нескольких съемках одновременно. Актер внимательно относится к материалу и читает не только свои сцены, но и весь сценарий.

Съемки в «Аноре» значительно повысили репутацию Борисова. К тому же, помимо «Оскара», его номинировали на «Золотой глобус» и премию BAFTA. Однако первую награду актер не получил.