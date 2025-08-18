Стало известно, как Жигуновы сделали музей из виллы художника Коровина в Крыму

Отмечается, что в свое время эта дача была излюбленным местом как для самого Коровина, так и для Ильи Репина, Василия Сурикова, Леонида Андреева, Дмитрия Мамина-Сибиряка, Максима Горького, Александра Куприна, Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина. Это место поэт называл в честь одноименного балета «Саламбо», который он оформлял для Большого театра.

Спустя некоторое время вилла превратилась в целый музей. Он наполнен атмосферой Серебряного века, которую получилось воссоздать благодаря стараниям Сергея и Виктории Жигуновых.

Создатели музея отметили, что им удалось вернуть в дом Коровина дух художника. Поэтому в это место вернулся один из частых гостей гурзуфской «Саламбо» — великий русский певец Федор Шаляпин. Также они добавили, что прежние хозяева опошлили память об этом чудесном месте, оставив после себя осыпавшуюся штукатурку, отколотую кафельную плитку и неухоженную территорию с позабытым розарием.

«С участка мы вывезли шестнадцать грузовиков мусора. Все было уничтожено. Мы благодарны Главе Крыма и администрации Ялты за то, что нам дали в аренду этот комплекс зданий под кинобазу. Мы решили создать музей, нас поддержал президентский Фонд культурных инициатив, спасибо ему большое», — добавил один из основателей музея и продюсер Сергей Жигунов.

Виктория добавила, что после прежних жильцов со стен здания приходилось выводить плесень и грибок. Тем не менее, Жигуновы смогли преодолеть трудности и превратить это место в знаковое для русской культуры.