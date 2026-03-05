Стало известно, как скандалы на сцене ударили по карьере Глюкозы и МакSим

Несколько громких инцидентов на концертах российских певиц привели к отменам туров, смене формата выступлений и спорам о возврате билетов, сообщает kp.ru .

Летом 2024 года Глюкоза выступила в Красноярске на Дне металлурга и вызвала волну критики: зрители заподозрили артистку в нетрезвости. Певица объяснила состояние приемом антидепрессантов и снотворного после смерти бабушки. После скандала она сменила имидж и формат, ушла в электронную музыку и клубные сеты. Телесъемок стало меньше, концертов — до двух в месяц, но гонорары сохранились.

МакSим три года назад сорвала концерт в Сочи. Артистка призналась, что вышла на сцену в тяжелом состоянии и пыталась «отработать как машина» после алкоголя. Тур остановили, певица прошла реабилитацию и сократила гастрольный график. Сейчас она дает несколько концертов в месяц, публика приняла извинения.

В марте 2026 года Слава прервала концерт в Пензе из‑за конфликта с нетрезвыми зрительницами. Певица заявила, что выступала больной и рисковала крупными штрафами при отмене. Часть зрителей потребовала возврат средств.

Надежда Кадышева продолжает собирать залы, хотя программу критикуют за участие сына и возможную фонограмму. Билеты продаются стабильно.

Адвокат Валерий Панасюк пояснил, что зритель вправе требовать возврат у организатора, если нарушены условия — например, сокращена продолжительность концерта. Однако, по его словам, судебная перспектива по таким спорам невелика.

