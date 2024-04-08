Стало известно, как Алла Пугачева отметит свое 75-летие

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов рассказал, что певица Алла Пугачева на свое 75-летие планирует дать сольный концерт в Израиле, а затем отправиться в масштабный тур по Европе, сообщает «Абзац» .

15 апреля Пугачева празднует день рождения. Дворцов отметил, что артистка любит роскошь и богатство, поэтому в день юбилея она выпустит новый альбом, а затем даст большой сольный концерт в Израиле, на который позовет друзей-иноагентов.

«Алла Борисовна даст первый сольный концерт непосредственно в Израиле, а потом проедет с гастрольным туром по всей Европе. Второй сольный концерт она собирается давать на Кипре, как мне известно», — заявил продюсер.

В прошлом году Пугачева записала в России три новые песни, две из которых вышли в марте и апреле. Затем появились слухи, что она планирует вернуться к творческой карьере. По словам Дворцова, в презентации нового альбома артистке будет помогать бывший продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина.

Пугачева открыто не высказывает свою гражданскую позицию, но все равно часто попадает в скандалы. Например, исполнительница поддержала украинку, но не высказалась о теракте в «Крокус Сити Холле». Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала артистку за такое поведение.