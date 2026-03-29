Стало известно, где похоронили актера Тихона Котрелева

В Москве состоялись похороны актера Тихона Котрелева, скончавшегося от последствий острого воспаления поджелудочной железы. Церемония прощания с 49-летним артистом состоялась 29 марта, сообщает StarHit .

Артиста, умершего 25 марта, предали земле на Ваганьковском кладбище. Информация о Тихоне Котрелеве широко распространилась в средствах массовой информации 23 марта, после его необъяснимого исчезновения из дома. Родственники начали активные поиски, однако местонахождение мужчины оставалось неизвестным. Через двое суток стало известно, что он был помещен в медицинское учреждение психиатрического профиля.

Здоровье актера находилось в тяжелом состоянии — медики боролись за его жизнь, но 25 марта он ушел из жизни. Летальный исход наступил из-за острой формы панкреатита, осложненной хроническим заболеванием.

Ранее сообщалось, что о смерти Котрелева сообщил его сын Петр. По словам молодого человека, его отец был прекрасным, светлым и безгранично любящим человеком.

