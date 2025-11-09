Стали известны подробности смерти народного артиста РФ Владимира Симонова

Народному артисту РФ Владимиру Симонову была необходима срочная операция на сердце, но врачи переносили ее из-за многочисленных противопоказаний, сообщает SHOT .

О смерти ведущего 68-летнего актера Театра имени Вахтангова стало известно прошедшей ночью. Последние две недели Симонов провел в больнице, где скончался от строй сердечной недостаточности.

В августе состояние актера начало ухудшаться. После лечения его выписали из больницы, Симонов находился дома в кругу семьи. Однако в конце октября его снова пришлось срочно доставить в больницу. Врачи старались стабилизировать его состояние и планировали серьезную операцию на сердце.

Операция была рискованной из-за множества противопоказаний, с которыми столкнулся Владимир Александрович. Он скончался накануне ближе к полуночи.

Церемония прощания с народным артистом РФ Владимиром Симоновым пройдет в Театре имени Вахтангова.

