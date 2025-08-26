Солист группы «Иванушки International» Григорьев-Апполонов отметил 55-летие

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов в интервью рассказал о праздновании 55-летия, отношении к браку и планах на будущее, сообщает «Вечерняя Москва» .

Артист признался, что предпочитает активный образ жизни и старается поддерживать здоровье с помощью плавания, правильного питания и медитации. По словам Григорьева-Апполонова, несмотря на внешнюю бодрость, он, как и многие, сталкивается с трудностями и не всегда чувствует себя счастливым.

«Абсолютного счастья нет и достичь его невозможно», — отметил музыкант.

Говоря о личной жизни, певец подчеркнул, что не планирует вновь вступать в брак, считая, что в его возрасте достаточно романтики и надежной спутницы. Он добавил, что не жалеет о прошлых семьях и считает этот опыт ценным.

Григорьев-Апполонов также поделился мыслями о популярности музыки 1990-х и 2000-х годов, объяснив это цикличностью музыкальных вкусов. Артист рассказал, что продолжает сниматься в рекламе, но отказывается от предложений, связанных с алкоголем и табаком.

Певец признался, что любит Москву, особенно центральные районы, и ценит возможность бывать на концертах и выставках. Он отметил, что остается верен своему образу рыжего «Иванушки» и мечтает больше путешествовать и проводить время с семьей.

В завершение музыкант рассказал, что не жалеет о том, что его сыновья не пошли по его стопам, и считает, что хоккей помог им вырасти сильными и творческими людьми. Григорьев-Апполонов добавил, что в следующем году планируются съемки сериала о группе «Иванушки International», который расскажет о создании коллектива в 1990-х годах.

Андрей Григорьев-Апполонов родился 26 июля 1970 года в Сочи, окончил педагогическое училище и Российскую академию театрального искусства. С 1995 года он является участником группы «Иванушки International», на счету которой пять студийных альбомов и 26 клипов.