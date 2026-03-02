Скончался драматург и театральный режиссер Николай Коляда

В Свердловской области умер выдающийся советский и российский драматург, актер и театральный режиссер Николай Коляда, ему было 68 лет, сообщает «Царьград» .

«Всю свою жизнь он посвятил театральному искусству и всегда оставался верен себе», — отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Имя Коляды известно за пределами Среднего Урала, его назвали называли «уральским солнцем современной драматургии». Благодаря созданному театральному фестивалю ежегодно Екатеринбург погружался в атмосферу праздника.

По словам Паслера, Коляда объединял вокруг себя молодых драматургов, известных мастеров, зрителей.

Ранее Коляда оказался в реанимации в Екатеринбурге. Причиной экстренной госпитализации стали проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Николай Коляда родился 4 декабря 1957 года в многодетной семье в Пресногорьковке. В 1973 году поступил в Свердловское театральное училище, затем работал актером в Свердловском академическом театре драмы.

В 1983 году он поступил на заочное обучение в Литературный институт им. Горького, работал начальником агитбригады и литобозревателем. В 1989 году вступил в cоюз писателей и cоюз театральных деятелей. Его первая пьеса «Играем в фанты» вышла в 1986 году.

В 2001 году драматург основал «Коляда-театр». Он не был женат, детей тоже не было.

