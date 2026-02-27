сегодня в 10:48

Драматург Николай Коляда оказался в реанимации в Екатеринбурге

Его доставили в реанимацию первой городской клинической больницы города. Он находится без сознания.

В палату пускают только самых близких — драматурга навещает сестра. Причиной экстренной госпитализации стали проблемы с желудочно-кишечным трактом.

В театре драматурга ситуацию пока не комментируют. При этом подписчики Николая Коляды во «ВКонтакте» активно оставляют слова поддержки.

Николай Коляда — известный российский драматург, режиссер и театральный педагог. В 2003 году он основал в Екатеринбурге частный «Коляда-Театр», который со временем приобрел мировую известность и стал участником престижных театральных фестивалей.

На счету Коляды более 120 пьес и свыше 60 постановок. Он является создателем драматургического конкурса «Евразия» и фестиваля «Коляда-Plays».

