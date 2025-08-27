SHOT: зрителей свозили за еду на фестиваль с российскими иноагентами в Праге

В Праге состоялся музыкальный фестиваль, на котором выступили артисты, уехавшие из России. Организаторам не удалось собрать аншлаг, потому они привезли на мероприятие зрителей, пообещав им бесплатную еду, сообщает SHOT .

На фестиваль Outloud в Чехии, где выступали такие российские иноагенты, как Noize МС* и Монеточка* и т. д., почти никто не захотел идти. Чтобы хоть как-то заполнить площадку, организаторы сначала снизили цены на билеты: с 1790 крон (порядка 7 тыс. руб.) до 1432 крон (около 5,5 тыс. руб.), а затем и вовсе начали раздавать их бесплатно.

Однако собрать аншлаг это не помогло. Тогда организаторы стали свозить зрителей на фестиваль автобусами, пообещав им бесплатную еду и напитки, а также программу для детей. Они привезли на мероприятие русскоязычных жителей других стран Европы, которые даже не были знакомы с творчеством выступающих артистов.

Когда музыканты просили подпевать, зрители просто молчали. Во время концерта произошло несколько драк, а некоторые девушки и вовсе обвинили охранников мероприятия в домогательствах. По их словам, сотрудники «подкатывали» к ним и пытались заснять на телефон.

Ранее певица Монеточка* подала заявку на ликвидацию своего ИП в России. Она решила окончательно оборвать связи со страной.

* Физлица, признанные иностранными агентами в России.