SHOT: зрителей свозили за еду на фестиваль с российскими иноагентами в Праге
В Праге состоялся музыкальный фестиваль, на котором выступили артисты, уехавшие из России. Организаторам не удалось собрать аншлаг, потому они привезли на мероприятие зрителей, пообещав им бесплатную еду, сообщает SHOT.
На фестиваль Outloud в Чехии, где выступали такие российские иноагенты, как Noize МС* и Монеточка* и т. д., почти никто не захотел идти. Чтобы хоть как-то заполнить площадку, организаторы сначала снизили цены на билеты: с 1790 крон (порядка 7 тыс. руб.) до 1432 крон (около 5,5 тыс. руб.), а затем и вовсе начали раздавать их бесплатно.
Однако собрать аншлаг это не помогло. Тогда организаторы стали свозить зрителей на фестиваль автобусами, пообещав им бесплатную еду и напитки, а также программу для детей. Они привезли на мероприятие русскоязычных жителей других стран Европы, которые даже не были знакомы с творчеством выступающих артистов.
Когда музыканты просили подпевать, зрители просто молчали. Во время концерта произошло несколько драк, а некоторые девушки и вовсе обвинили охранников мероприятия в домогательствах. По их словам, сотрудники «подкатывали» к ним и пытались заснять на телефон.
Ранее певица Монеточка* подала заявку на ликвидацию своего ИП в России. Она решила окончательно оборвать связи со страной.
* Физлица, признанные иностранными агентами в России.