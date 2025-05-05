Певица Монеточка* подала заявку на ликвидацию своего ИП в России

Певица Елизавета Гырдымова* (Монеточка*), подала заявку на ликвидацию бизнеса в России, чтобы окончательно оборвать связи со страной, сообщает Mash .

До недавнего времени 26-летняя Гырдымова* занималась индивидуальным предпринимательством в сфере искусства — она оформляла концерты и заключала контракты. Теперь, когда певица больше не нуждается в ИП на родине, она открыла новую фирму в Литве. Компания, зарегистрированная в Вильнюсе, является организатором ее концертного тура.

На своих сольных выступлениях Монеточка* использует проукраинские лозунги и другие элементы, связанные с иноагентством, чтобы получить признание за рубежом.

В 2022 году артистка вместе с супругом перебралась в Литву. С тех пор она активно критикует Россию и не помечает свои публикации в соцсетях плашкой иностранного агента. За это в отношении нее завели уголовное дело.

Ранее депутат Госдумы Амир Хамитов подготовил жалобу в Роскомнадзор из-за песен рэпера Ивана Алексеева* (Noize MC*) на российских цифровых платформах.

*физическое лицо, выполняющее функции иноагента.