Депутат подготовил жалобу в РКН из-за песен Noize MC* на российских стримингах

«Напомню, что данный исполнитель, сбежавший за границу, известен не только своими русофобскими высказываниями, но и конкретной финансовой помощью ВСУ, о которой он не стесняется заявлять публично. Получается, что российские площадки помогают зарабатывать предателям, которые направляют вырученные средства врагам нашей страны, спонсируя их агрессию? Как такое возможно?» — высказался парламентарий.

По его словам, компетентным органам предстоит изучить творчество рэп-исполнителя на предмет наличия экстремистских взглядов и оправданий террористической деятельности. В случае обнаружения подобных признаков, что представляется вполне вероятным, учитывая его выраженную антироссийскую позицию, необходимо незамедлительно принять меры по удалению его песен из доступа на российских цифровых платформах, подчеркнул Хамитов.

Ранее Роскомнадзор объявлял об ограничении доступа к музыкальным трекам покинувшего страну артиста, пишет Life.ru. Тем не менее, его песни по-прежнему доступны на различных стриминговых сервисах, что позволяет ему получать доход и направлять средства на поддержку ВСУ.

Официальной причиной ограничения доступа к контенту рэпера стало «распространение недостоверной общественно значимой информации».

Однако поверхностный анализ популярных российских музыкальных платформ показал, что блокировка затронула лишь незначительную часть его музыкального материала, в то время как основная масса его песен остается доступной для прослушивания без каких-либо ограничений.

Так, из последних работ Noize MC* были удалены только четыре композиции: «Не все дома», «Страна дождей», «Кооператив „Лебединое озеро“», а также трек «Криокамеры», записанный совместно с певицей Монеточкой* (Елизаветой Гырдымовой*), также покинувшей Россию.

Данная ситуация выглядит довольно странной, учитывая резко негативное отношение исполнителя к своей родине после начала специальной военной операции. Более того, в последнее время Алексеев* вызвал недовольство даже у части своей уехавшей аудитории, демонстрируя явную поддержку действующему украинскому режиму.

Во время своих выступлений он демонстрирует украинские флаги, пытается говорить на украинском языке и призывает зрителей скандировать оскорбления в адрес российских властей. В последнее время Noize MC* начал переводить свои старые хиты на украинский язык, отказываясь, таким образом, от своей идентичности.

Однако, помимо этого, с весны 2022 года музыкант, которого в последнее время замечают в футболках с символикой «Азова»**, совместно с Монеточкой* регулярно организует сбор средств среди своих поклонников на нужды Украины. По словам Гырдымовой*, за прошедшие три года они с Алексеевым* смогли собрать около полумиллиона евро с русскоязычных жителей Европы и США в пользу Украины. Эта сумма сопоставима с размером помощи, оказанной Украине Дэвидом Гилмором, лидером группы Pink Floyd (600 тыс. долларов).

В России общественные активисты уже обратились в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против Алексеева* по статье 205.2 УК РФ, предусматривающей ответственность за публичное оправдание терроризма. В настоящее время данный вопрос находится на рассмотрении. Кроме того, зрители призывают Noize MC* прекратить прикрываться пацифистскими лозунгами и открыто заявить о себе как об украинском артисте.

* Лица, признанные иностранными агентами в России.

** Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ.