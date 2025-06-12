SHOT представил в Telegram новый сторис-сериал «Скуфанов в Сочи»

Зрителям стал доступен новый выпуск популярного в Сети сторис-сериала, в котором народный корреспондент и вечный путешественник Петр Скуфанов отправился исследовать главный курорт страны. Речь идет о проекте «Скуфанов в Сочи», который представил SHOT .

На протяжении всего проекта подписчики Telegram-канала будут решать, куда отправиться главному герою, что попробовать и где лучше остановиться. «Скуфанов в Сочи» — это путеводитель, составленный всей страной.

Вместе со своей спутницей Скуфанову предстоит отправиться в знаковые, странные и уникальные места курорта. Он побывает и на бесплатных пляжах, и в дорогих отелях. Подписчики уже советуют герою, где дешевле поесть, чем заменить экскурсии и на каком пляже не пахнет кукурузой.

«Дорогие подписчики Telegram-канала SHOT! Я, Петр Скуфанов, от всей души благодарю вас за дельные советы и помощь. Без вас мы бы с Ларисой никогда не разобрались, в какой лучше отель заселиться и какой пляж самый чистый, безлюдный, а главное — бесплатный», — сказал главный герой.

Скуфанов отметил, что с удовольствием бы остался жить в городе-курорте.

«Уважаемые жители Сочи, хочу вам сказать, что вы просто выиграли географическую лотерею. Жить в таком великолепном, ярком и теплом городе — это подарок небес. Была бы моя воля, остался бы здесь жить навсегда. Желаю вам процветания и всего доброго», — отметил он.

По мнению генерального директора объединенной редакции SHOT и LIFE Дениса Арапова, новый сторис-сериал стал символом доверия между SHOT и его аудиторией.

«Полетел в Сочи Скуфанов, а по факту — вся страна с ним в отпуске. Подписчики вели его, советовали, спорили, в итоге получился народный проект. И мы видим: людям это нужно. Значит, будет продолжение», — сказал Арапов.

Зрители сами формируют сценарий сторис-сериала после каждого выпуска. Для этого они оставляют комментарии, а благодаря их выбору сюжет меняется и корректируется. С проектом можно ознакомиться в Telegram-канале SHOT.