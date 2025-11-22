SHAMAN рассказал, каким будет свадебное торжество с Мизулиной

SHAMAN и Мизулина планируют устроить свадебное торжество в 2026 году

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) и его супруга, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, планируют провести свадебное торжество в следующем году. Исполнитель рассказал, чего стоит ждать гостям, сообщает Telegram-канал «Звездач» .

Артист, которому в субботу исполнилось 34 года, вышел к прессе прямо перед своим концертом «30 лет на сцене». Его сопровождала супруга. Пара поделилась подробностями грядущего свадебного торжества.

По словам влюбленных, шумную свадьбу они не планируют делать. На торжество пригласят только близких.

«Я думаю, это в следующем году будет, но будут самые близкие люди, без гулянок, без СМИ, без фотокамер, телефонов», — сказал Дронов.

Также супруги планирует оставить свои фамилии, чтобы не было лишних забот с заменой документов. Еще Дронов отметил, что брачного контракта у них не будет.

Ранее Мизулина заявила, что стала женой певца. Она опубликовала кадры из ЗАГСа в Донецке.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.