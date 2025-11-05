Совет да любовь: Мизулина и SHAMAN поженились в Донецке

Мизулина и SHAMAN расписались в ЗАГСе в Донецке

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в Telegram-канале заявила, что стала женой певца Ярослава Дронова (SHAMAN). Она опубликовала кадры из ЗАГСа в Донецке.

«В Донецке мы с Ярославом посетили ЗАГС и расписались», — написала Мизулина.

На опубликованных кадрах с церемонии можно заметить свадебный зал, букет невесты и обручальные кольца. Гостей внутри немного. В центре зала стоят Екатерина и Ярослав.

На вопрос сотрудницы ЗАГСа о том, является ли их желание вступить в брак взаимным, добровольным и искренним, оба молодых ответили: «Да». После этого новобрачные обменялись кольцами, а затем официально были объявлены мужем и женой.

В сентябре прошлого года артист развелся с супругой Еленой. О своих отношениях с Мизулиной певец рассказал в марте текущего года.

