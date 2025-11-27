До 30 декабря Серпуховский историко-художественный музей принимает заявки на участие конкурсе «Елочная игрушка — 2026» по мотивам экспонатов Серпуховского музея. Конкурс проводится с целью раскрытия творческого потенциала детей и взрослых через изобразительное искусство и популяризацию художественной коллекции музея. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Конкурс уже несколько лет собирает работы, отражающие дух искусства и экспонаты музея. В конкурсе принимают участие работы в виде елочных игрушек, выполненные в различных техниках. Одно из основных условий конкурса: работа должна соответствовать одному из экспонатов Серпуховского музея.

В этом году участвуют тематические номинации:

«Вдохновляясь морем» — новая номинация, связанная с выставкой «Море великих От Айвазовского до Кандинского»;

«Приз зрительских симпатий»;

«Художественное воплощение»;

«Народные традиции»;

«Традиционная игрушка»;

«Новый взгляд»;

«Море возможностей» — специальная номинация для участников с ограниченными возможностями здоровья.

Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» определяется путем онлайн-голосования с 9 по 18 января 2026 года. Итоги конкурсных работ будут опубликованы на сайте Серпуховского историко-художественного музея 20 января 2026 года.

Подробная информация и оформление заявки на участие в конкурсе на сайте Серпуховского историко-художественного музея.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.