Серпуховичка, председатель Московского областного молодежного парламента Татьяна Некрасова совместно с председателем комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Московской областной Думы Линарой Самединовой посетила окружной форум Роспатриотцентра и Росмолодежи, посвященный теме патриотизма и любви, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Патриотизм — это не просто слово, это глубокое чувство, которое охватывает любовь к семье, к месту, где мы живем, к истории нашего Отечества. Этот форум собрал более 200 специалистов в сфере патриотического воспитания из ЦФО, что подчеркивает важность и актуальность обсуждаемых тем.

В рамках форума проводились тренинги, семинары и мастер-классы, направленные на развитие навыков работы с молодежью и вовлечение их в патриотические проекты. Участники обменивались опытом, разрабатывали стандарты работы региональных патриотических центров и стратегию развития до 2030 года.

Форум патриотического толка состоялся в городе-юбиляре Суздале.

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