«Съехала сама»: адвокат Долиной опровергла принудительное выселение из квартиры
Фото - © Free Wind / Фотобанк Лори
Адвокат народной артистки России Ларисы Долиной Мария Пухова заявила, что певицу никто принудительно не выселял из квартиры в Хамовниках. Знаменитость сама покинула жилплощадь две недели назад, еще до визита приставов, сообщает РБК.
«Решение исполнено еще две недели назад: вещи вывезены, пользование квартирой прекращено. Сегодня приставы проверяют, что решение суда добровольно исполнено», — объяснила юрист.
В столичных Хамовниках судебные приставы вскрыли скандальную квартиру, ранее принадлежавшую Долиной. В понедельник к дому прибыл автомобиль ФССП.
Перед тем как вскрыть жилье, которое теперь принадлежит покупательнице Полине Лурье, приставы предупредили об этом экс-владелицу недвижимости. Сама певица отдыхает в Абу-Даби за 1,4 млн рублей. В Москву, предварительно, она планирует вернуться 20 января.
