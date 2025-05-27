Кристина Орбакайте рассказала о своей любви к эстонцам на концерте в Таллине

Выступление началось со слов: «Tere, Таллин! Как я соскучилась!». Затем, по традиции, певица вновь рассказала о своей любви к эстонцам: «Считаю вас верными друзьями!».

Вероятно, российская публика кажется ей менее интересной — аплодисменты нужно заслужить, а «грандиозность» шоу необходимо подкрепить чем-то существенным.

Стоит отметить, что и в Латвии выступления Орбакайте вызывают вопросы — их сочли «не отвечающими интересам национальной безопасности». В итоге певице остается выступать там, где ее принимают, и проявлять симпатию к тем, кто еще не отказал ей в гостеприимстве.