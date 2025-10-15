Рэпер Macan не явился в сборный пункт военкомата в Москве

Российский рэп-исполнитель Андрей Косолапов, более известный по сценическому имени Macan, не явился в среду в сборный пункт военного комиссариата в Москве, сообщает РИА Новости .

С утра журналисты ждали появления музыканта около сборного пункта военкомата на Угрешской улице, однако Косолапов так и не появился.

6 октября Macan, заявил, что получил повестку и готовится пойти на срочную службу в российскую армию. Артист призвал не верить СМИ, что игнорирует повестки из военкомата и уклоняется от службы. В среду Косолапов должен был явиться в военкомат.

Позднее в Госдуме прокомментировали уход рэпера в армию. По мнению депутата Андрея Картаполов, от армии «прячутся трусишки и подлецы, а нормальные все там».

По информации SHOT, Macan не явился в военкомат, потому что объявленная дата была фейковой. Рэпер пойдет служить в армию только в конце ноября.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.