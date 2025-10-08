В Госдуме прокомментировали уход рэпера Macan в армию

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал «трусишками и подлецами» россиян, которые не проходили срочную военную службу, сообщает SHOT .

Ранее российский рэпер Андрей Косолапов, более известный по сценическому имени Macan, заявил, что получил повестку и готовится пойти на срочную службу в российскую армию. До этого артист проигнорировал шесть повесток.

«Если хотят они быть нормальными людьми, они должны служить в армии, а не прятаться от нее. Прячутся трусишки и подлецы, а нормальные все там», — сказал Картаполов.

Депутат Госдумы добавил, что в Советском Союзе девушки отказывались встречаться с парнями, которые не служили, так как это считалось стыдно. Уход популярных музыкантов и актеров в армию воспринимается как положительный тренд. Молодежь понимает, что только там они смогут стать «настоящими мужчинами».

