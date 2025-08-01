Рэперу Macan грозит уголовное дело за уклонение от военной службы

На 23-летнего рэпера Андрея Косолапова, известного как Macan, могут возбудить уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу, сообщает Mash .

Сейчас артист отдыхает в Испании, однако в Подмосковье его уже ждут сотрудники военкомата. По словам соседей певца, они регулярно наведываются по месту регистрации Косолапова, так как не знают его фактический адрес проживания.

Все дело в том, что Macan в 2025 году проигнорировал уже шесть повесток в военкомат. В базах он числится как уклонист. Если рэпер не явится в военный комиссариат до 1 октября, то на него будет возбуждено уголовное дело по статье 328 УК РФ.

В таком случае Косолапов будет объявлен в федеральный розыск. Рэперу может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что пограничники будут беседовать с уклонистами от армии при попытке выехать из РФ. Им выдали доступ к реестру воинского учета.