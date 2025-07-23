Никто не скроется: с уклонистами на границе России планируют проводить беседы

Пограничники будут беседовать с уклонистами от армии при попытке выехать из РФ

Уклонистам от армии будут проводить разъяснительные беседы при попытке покинуть РФ. Пограничникам выдали доступ к реестру воинского учета, поэтому они могут проверить, приходила ли повестка пассажиру, сообщает Mash .

Военные комиссариаты вводят информацию о призывниках в особую общую базу. По ней молодых людей будут проверять в аэропорту. Дополнительные согласования ни с кем не нужны.

Если у молодого человека есть действующая повестка, то его остановят на таможне и отведут в специальное помещение. Там с уклонистом побеседует старший смены. Он выдаст уведомление о том, что за неявку в военкомат может грозить уголовная ответственность.

Пограничники видят повестки, выданные в любом виде, — как вживую, так и на «Госуслугах». При обнаружении документа за границу не выпустят.