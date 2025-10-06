«Никто не прятался»: рэпер Macan заявил, что уходит служить в армию

Российский рэпер Андрей Косолапов, более известный по сценическому имени Macan, заявил, что получил повестку и готовится пойти на срочную службу в российскую армию, сообщает «Осторожно, новости» .

В Сети распространилась информация, что якобы рэпера Macan задержали за то, что он игнорирует повестки из военкомата и уклоняется от срочной службы в армии. Музыкант вышел на связь и опроверг сообщения.

«Не верьте желтым СМИ. Никто не прятался. Никого не задерживали. Сегодня (6 октября — ред.) был в военкомате, получил повестку. Идем служить», — сообщил рэпер.

Ранее сообщалось, что Macan может оказаться фигурантом уголовного дела, если проигнорирует повестку от военкомата о призыве на срочную службу. По данным СМИ, музыкант уже проигнорировал шесть повесток.

