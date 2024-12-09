Редкое заболевание кишечника нашли у Бориса Щербакова

сегодня в 10:10

У 74-летнего народного артиста РФ Бориса Щербакова выявили редкое заболевание кишечника, когда ему проводили диагностику после неудачного падения, сообщает SHOT .

Актера госпитализировали вечером 4 декабря. Он курил в подъезде, упал и получил перелом черепа, лица. Наложенные швы ему планируют снять в середине декабря.

Во время комплексного обследования медики взяли у артиста все возможные анализы, чтобы исключить последствия падения. При обследовании органов брюшной полости обнаружили пневматоз. За состоянием кишечника Щербакову посоветовали наблюдать, так как операция ему не требуется.

Артист находится в состоянии средней тяжести. Его лечат в одной из больниц Москвы.

Борис Щербаков — популярный советский и российский актер. Он снимался в кинолентах «Марш Турецкого», «Сыщики», «Солдаты», «Грозовые ворота» и др.