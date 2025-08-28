30 августа, в день 100-летнего юбилея города Пушкино, на сцене Летнего театра Центрального парка культуры и отдыха состоится особое событие «Пушкинского театрального фестиваля — 2025». Им станет творческий вечер популярного актера театра и кино, народного артиста России Владимира Стеклова, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Владимир Александрович Стеклов — популярнейший советский и российский артист, который известен всей стране по сотням ролей в театре и кино. Среди них следователь в историко-приключенческом телесериале «Гардемарины, вперед!», Бертуччио в приключенческом фильме «Узник замка Иф», прапорщик Кантемиров в сериале «Кадетство», Тарелкин и Копылов в сериале «Полонез Кречинского», Николай Лаптев, Андрей Щелкалов, думный дьяк в сериале «Грозный», отец Зиновий, заключенный Соловецкого лагеря особого назначения, священник в фильме «Обитель», Павел Евгеньевич, главред «Советской молодежи» в фильме «Нулевой пациент» и многие-многие другие.

Владимир Стеклов также является художественным руководителем Московского Современного Художественного Театра.

Для гостей творческого вечера популярный артист прочтет стихи Сергея Есенина, Евгения Евтушенко, Александра Пушкина, исполнит эпизод из оперы «Саламбо» М. П. Мусоргского, расскажет актерские истории из своей жизни.

А перед встречей с Владимиром Стекловым состоится презентация книги Ольги Соловьевой «Пушкино: прогулки по столетнему городу».

Начало вечера в 15:30. Вход свободный, но необходима регистрация.

«Пушкинский театральный фестиваль — 2025» проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив, министерства культуры и туризма Московской области и администрации округа Пушкинский.

