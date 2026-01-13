Психолог объяснил семейными ценностями популярность фильма «Чебурашка 2»

Семейный психолог Сергей Ланг рассказал, что успех фильма «Чебурашка 2» связан с его добрым главным героем и акцентом на семейных ценностях. Картина собрала более пяти миллиардов рублей и привлекла свыше девяти миллионов зрителей, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Фильм «Чебурашка 2» стал одним из самых кассовых российских проектов, собрав к 13 января 2026 года более пяти миллиардов рублей. По данным ЕАИС, картину посмотрели свыше девяти миллионов человек.

Семейный психолог и руководитель психологического центра Сергей Ланг отметил, что популярность фильма объясняется образом доброго и позитивного главного героя. По его словам, новая история о Чебурашке отличается от ремейков других советских мультфильмов, поскольку предлагает современный сюжет и вызывает у зрителей свежие эмоции.

«Чебурашка — это добрый, позитивный персонаж, который ассоциируется с чем-то пушистым и хорошим. Люди стремятся прикоснуться к добру, и фильм отвечает этому желанию», — пояснил Ланг.

Эксперт подчеркнул, что картина помогает воспитывать у детей и взрослых важные семейные ценности. По его мнению, Чебурашка всегда объединял друзей и учил помогать другим, что особенно важно для семейных отношений.

«В семье нужно уметь дружить, поддерживать друг друга и вместе проводить время. Совместные походы в кино на такие фильмы сплачивают семью и формируют у детей правильные интересы», — рассказал психолог.

Ланг также отметил, что родители должны уделять внимание воспитанию детей и формировать у них любовь к добру и позитивным героям, чтобы противостоять негативному влиянию интернета и случайных кумиров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.