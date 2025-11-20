«Простила все обиды»: Волочкова рассказала об отношениях с матерью

Балерина Волочкова: я всегда буду дарить подарки своей маме

Балерина Анастасия Волочкова в канун Дня матери, который в России будут отмечать 30 ноября, заявила, что в этом году подготовила для своей мамы особый подарок и готова простить все обиды, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Моей матери крайне тяжело угодить. Да, у нее непростой характер, часто она ведет себя довольно неправильно. Но она продолжает оставаться моей мамой. И я буду всегда делать ей подарки», — сказала балерина.

По ее словам, в этом году она хочет вручить матери красивое украшение, помимо огромных букетов роз, и хотела бы преодолеть все разлады между ними.

С другой стороны, балерина не ждет радостных моментов от встречи с матерью и боится, что Тамара Волочкова сможет испортить любой праздник.

Ранее флорист Валентина Сафронова рассказывала о ценах на букеты в Москве: по ее словам, самый бюджетный обойдется примерно в 1800 рублей.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.