Около 1800 рублей: флорист рассказала о цветах на День матери

Глава Ассоциации флористов России Валентина Сафронова заявила, что самый бюджетный букет цветов ко Дню матери в Москве можно будет приобрести примерно за 1800 рублей, сообщает Общественная Служба Новостей .

Она подчеркнула, что он будет представлять собой ассорти из цветов, хотя самыми популярными в регионе остаются розы и хризантемы.

«Это и хризантемы, и гвоздики, некоторые декоративные элементы. Аналогичный букет, который будет разбавлен кустовыми розами, эвкалиптом и дизайнерской упаковкой, обойдется уже в 3000 рублей», — рассказала эксперт.

По ее словам, розы в России дарят по любым поводам — например, на день рождения или 8 Марта, они могут стать и лучшим подарком на День матери: такой букет обойдется в сумму от 3500 до 11 тысяч рублей.

Еще один вариант — это хризантемы, их несомненный плюс — в долговечности, они лучше всего переносят домашние условия и будут стоить от 3500 до 6 тысяч рублей.

