Прощание с Верой Алентовой проходит в Москве
Фото - © РИА Новости, Григорий Сысоев
Церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой началась в Театре Пушкина в Москве, передает корреспондент РИАМО.
Гроб с телом артистки разместили на сцене. Рядом — множество венков с траурными лентами, на которых написаны слова соболезнования.
На прощание с актрисой пришло множество людей — близких, коллег, поклонников. Они несут букеты цветов и траурные венки. Среди пришедших — народный артист РФ Александр Олешко и актриса Александра Урсуляк.
Алентова ушла из жизни в 83 года. За свою продолжительную карьеру она сыграла десятки ролей в театре и кино. Особенно она запомнилась в роли Кати из фильма «Москва слезам не верит» и завуча Валендры из картины «Завтра была война». Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.
