Прощание с Верой Алентовой проходит в Москве

Церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой началась в Театре Пушкина в Москве, передает корреспондент РИАМО.

Гроб с телом артистки разместили на сцене. Рядом — множество венков с траурными лентами, на которых написаны слова соболезнования.

На прощание с актрисой пришло множество людей — близких, коллег, поклонников. Они несут букеты цветов и траурные венки. Среди пришедших — народный артист РФ Александр Олешко и актриса Александра Урсуляк.

Алентова ушла из жизни в 83 года. За свою продолжительную карьеру она сыграла десятки ролей в театре и кино. Особенно она запомнилась в роли Кати из фильма «Москва слезам не верит» и завуча Валендры из картины «Завтра была война». Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

