«Прощайте»: Полина Диброва ответила на критику из-за фото с Товстиком

Полина Диброва опубликовала на своей странице в соцсети новые фотографии с возлюбленным – бизнесменом Романом Товстиком. Они сделаны во время совместного путешествия, сообщает Super.ru .

«Не получить желаемое — это иногда и есть везение. Когда просто — неинтересно. Любовь — охренительное чувство и сила», — подписала романтичные снимки Диброва.

Ее поклонники разделились на два лагеря: одни восторгались фото, другие не понимают, почему она выкладывает снимки, пока экс-жена ее возлюбленного страдает. Сначала Диброва ответила на критику и заявила, что не понимает, о чем пишут пользователи, потом просто написала короткое «прощайте».

Семья Дибровых много лет дружила с бизнесменом и его супругой Еленой, которая родила от мужчины шестерых детей. В начале года Полина втайне от мужа начала встречаться с Романом. Вся правда вскрылась летом.

После этого Полина, подарившая телеведущему Дмитрию Диброву трех сыновей, решила развестись с ним, Роман тоже ушел от своей супруги.

В декабре экс-супруга телеведущего вышла в свет с новым избранником, предпринимателем Романом Товстиком. Она также выложила домашнее видео, где засняты ее сыновья и дети Романа.

