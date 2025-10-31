Пропавшую картину Пикассо в Испании случайно забрала консьержка

Полотно художника Пабло Пикассо (1881–1973), которое ранее считалось утраченным при перевозке для испанской выставки, все это время находилось у консьержки по месту жительства, забравшей его по ошибке, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на El País.

6 октября в культурном центре CajaGranada в Гранаде, где планировалось выставка, обнаружили пропажу произведения искусства. На протяжении 18 суток стражи правопорядка вели опрос двух водителей, ответственных за транспортировку картины из Мадрида, изучали маршрут автофургона и просматривали записи камер видеонаблюдения. Более того, учитывая недавнее дерзкое ограбление в Лувре, полиция рассматривала возможную связь между этими двумя преступлениями.

В итоге выяснилось, что произведение искусства, забытое самими перевозчиками, забрала к себе 69-летняя консьержка, когда нашла упакованную картину, прислоненную к стене. Женщина сочла, что кто-то просто забыл посылку с Amazon и, чтобы сохранить ее, унесла к себе.

24 октября органы правопорядка официально подтвердили обнаружение картины Пикассо. Небольшое полотно, датированное 1919 годом, застраховано на сумму в 600 тысяч евро.

